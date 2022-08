54-Jährige verunglückt beim Canyoning im Tiroler Ötztal

Eine 54-jährige Frau hat sich beim Canyoning in der Auerklamm auf ungeklärte Weise verletzt. Sie wurde von einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

26.08.2022 | Stand: 22:28 Uhr

Bei einer geführten Canyoningtour ist eine 54-Jährige am Freitag verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit fünf weiteren Personen in der Auerklamm in Oetz im Tiroler Ötztal unterwegs. Im unteren Bereich der Klamm mussten die Teilnehmer eine Rutsche hinunterrutschen.

Unglück in der Auerklamm in Oetz: Canyoningführer setzt Notruf ab

Die 54-Jährige rutschte wie die anderen Teilnehmer über das Hindernis. Als sie aber im Wasser aufkam, verspürte sie laut Polizei plötzlich massive Schmerzen im Rücken. Der Canyoningführer zog die Frau ans Ufer und setzte einen Notruf ab. Die Verunglückte musste mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Zams geflogen werden. Die Gruppe setzte anschließend die Tour fort.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.