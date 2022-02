58-Jähriger stirbt bei Lawinenabgang in Schmirn in Tirol - vier Begleiter verletzt

Die Serie von tödlichen Lawinenunglücken in Österreich reißt nicht ab. Am Samstag starb der neunte Wintersportler binnen 24 Stunden - ein 58-Jähriger.

05.02.2022 | Stand: 23:58 Uhr

Es ist eine schwarze Serie: Binnen 24 Stunden sind in Österreich neun Menschen bei Lawinenabgängen getötet worden, etliche weitere wurden verletzt. Jüngstes Opfer war am Samstag ein 58-Jähriger, der mit vier weiteren Skitourengeher im Aufstieg von Antritt (Gemeinde Schmirn) in Richtung Riepenspitze unterwegs war.

Die Gruppe stieg laut Polizei durch den Waldbereich auf und kam auf einer Höhe von etwa 2000 Meter in steileres lichtes Waldgelände, welches oberhalb in einem flacher werdenden Hang ausläuft.

Ersterhebungen zufolge dürfte die Gruppe dann ein Schneebrett im Bereich des flachen Überganges auf einer Höhe von rund 2100 Meter ausgelöst haben, berichtete die Polizei in Tirol. Durch die Lawine wurden alle fünf Mitglieder der Gruppe erfasst und mitgerissen. Zwei Personen wurden komplett verschüttet und der Rest teilverschüttet.

Tourengeher in der Nähe beobachteten das Unglück und riefen Hilfe. Ein 58-jähriger Österreicher, der 1,40 Meter tief in der Lawine verschüttet wurde, konnte aber nur noch tot geborgen werden. Die restlichen Personen der Gruppe wurden unbestimmten Grades verletzt und mit Notarzthubschraubern in die Universitätsklinik Innsbruck und das Bezirkskrankenhaus Hall geflogen.

Schmirn: Wieder ein Toter bei Lawinenabgang in Österreich

Bereits in der Nacht zum Samstag hatten Retter die Leichen einer 61-jährigen Frau und eines 60-jährigen Mannes geborgen, die von einer Skitour in Auffach in der Tiroler Wildschönau nicht zurückgekommen waren. Sie waren ebenfalls in einer Lawine verschüttet worden.

Am Freitag waren vier Schweden und ein österreichischer Bergführer im Grenzgebiet zur Schweiz von einer Lawine mitgerissen und getötet worden.

Im Skigebiet Albona in Vorarlberg war eine vierköpfige Gruppe am Freitag auch außerhalb der präparierten Pisten unterwegs, darunter ein staatlich geprüfter Snowboardführer. Die Gruppe wollte am Berg Knödelkopf vom Gipfel aus über freies Gelände in Richtung Albonabahn-Talstation abfahren. Ein Schneebrett riss einen von ihnen mit. Der 43-Jährige konnte zwar seine Lawinenairbag aktivieren und wurde gefunden und ausgegraben. Aber trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte er nicht mehr reanimiert werden.

Auch in Bayern gab es einen tödlichen Lawinenunfall. Ein Mann aus Österreich kam dabei im Berchtesgadener Land ums Leben. Ein zweiter Österreicher kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

In Tirol sowie im ganzen Alpenkamm der Schweiz weiter westlich gilt aktuell Alarmstufe 3 von fünf, also erhebliche Lawinengefahr.