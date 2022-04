650-Kilo-Stier rastet auf Landstraße aus: Frau und Polizist attackiert - Schüsse fallen

Ein wild gewordener Stier durchbrach am Mittwoch in Rankweil die Holzwand einer Stallung und brach aus. Das Tier attackierte einen Polizisten sowie eine Frau.

28.04.2022 | Stand: 06:50 Uhr

Ein 650 Kilogramm schwerer Stier hat am Mittwoch (27. April 2022) im österreichischen Rankweil ( Vorarlberg) für Schrecksekunden gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, durchbrach das wild gewordene Tier die Holzwand einer Stallung und hielt sich im Bereich der Landestraße 52 und dem Mühlbach auf. Dann ereigneten sich dramatische Szenen: Das Tier rannte auf der zu diesem Zeitpunkt stark befahrenen L52 in Richtung Meiningen davon.

Dabei kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit den Verkehrsteilnehmern. Der Stier konnte dann in Richtung der Stallung in eine umfriedete Wiese getrieben werden. Doch der Versuch, ihn in die Stallung zu bringen, scheiterte: Plötzlich drehte er den Kopf um und rannte auf einen Polizisten zu. Dieser wendete die Gefahr mittels Schusswaffengebrauch ab, wie die Polizei schreibt. Ob das Tier dabei verletzt oder gar getötet wurde, ging aus der Polizeimeldung am Donnerstagmorgen nicht hervor.

(Lesen Sie auch: Drama auf Rückfahrt von Alpe: Männer stürzen mit Auto 50 Meter Steilhang hinunter - schwer verletzt)

Während des Vorfalls wurde die L52 zweitweise in Richtung Meiningen gesperrt, wodurch es für eine Dauer von etwa 30 Minuten zu Verkehrsbehinderungen kam. Mit Ausnahme des Stallgebäudes wurde bislang weder ein Sach- oder Personenschaden gemeldet. In den Vorfall war auch eine bislang unbekannte Frau verwickelt. Sie hatte versucht, den wild gewordenen Stier auf Höhe der Runastraße anzuhalten, als dieser auf der Straße in Richtung Meiningen lief. Dabei wurde sie von dem Tier attackiert und umgestoßen. Später verließ sie den Ort mit ihrem Auto. Die betreffende Person wird gebeten,, sich bei der Polizeiinspektion Rankweil zu melden: +43 (0) 59 133 8158

Das könnte Sie auch interressieren: Deutscher Motorradfahrer stirbt nach schwerem Verkehrsunfall in Klinik

Lesen Sie auch