78-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt in Tirol und stirbt

06.09.2022 | Stand: 21:19 Uhr

In Landeck in Tirol ist ein 78-Jähriger mit einem E-Bike gestürzt und dabei gestorben. Der Mann war laut Polizei Teil einer 13-köpfigen Gruppe, die am Dienstagmorgen mit einem "Guide" zu einer Tour von Landeck bis nach Nauders aufgebrochen waren.

Tödlicher Fahrradsturz in Tirol: Mann stürzt 20 Meter in die Tiefe

Der Mann kam bergab auf einem mit Fels und Wurzeln durchsetztem Weg aus bisher unklarer Ursache zu Sturz. Er verlor das Gleichgewicht, kippte nach rechts und stürzte sich überschlagend 15 bis 20 Meter über das steile, fast senkrecht abfallende Waldgelände hinunter. Auf dem darunter liegenden Forstweg blieb der Gestürzte regungslos liegen. Seine Mitfahrer versuchten, den 78-Jährigen zu reanimieren. Doch sie hatten keinen Erfolg - der Mann starb noch an der Unfallstelle.

