78-Jähriger ertrinkt im Schwarzsee in Kitzbühel - jede Hilfe kommt zu spät

31.05.2023 | Stand: 21:25 Uhr

Ein 78-jähriger Mann ist am Mittwochmittag im Schwarzsee in Kitzbühel ertrunken. Laut Polizei gaben Zeugen an, dass der ältere Mann in den See gestiegen war und beim Schwimmen plötzlich ohne um Hilfe zu schreien unterging. Die Suche nach dem Mann durch Passanten blieb erfolglos.

Der zuständige Bademeister setzte die Rettungskette in Gang. Taucher fanden den leblosen Körper des 78-Jährigen und bargen ihn aus dem Wasser. Die Notärzte konnten jedoch nurmehr den Tod des Mannes feststellen. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

