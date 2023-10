98-jährige Wanderin bei Unfall nahe der Salvesenschlucht schwer verletzt

Bei einer Wanderung zur Salvesenschlucht stolpert eine 98-jährige Wanderin. Die Frau muss per Hubschrauber gerettet werden.

29.10.2023 | Stand: 10:28 Uhr

Bei einer Wanderung vom Sportplatz Obtarrenz auf einem Steig im Waldgebiet in Richtung Hoher Übergang zur dortigen „Salvesenschlucht“ stürzte am Samstagmittag eine 98-jährige Wanderin.

Wanderin in Terrenz schwer verletzt

Laut Polizei kam sie erst nach vier Meter unterhalb des Steigs in steilem Gelände zum Liegen. Der Begleiter der Frau alarmierte die Rettung - die Frau wurde per Rettungshubschrauber mit einem Tau geborgen und in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Sie erlitt eine schwere Verletzung im Bereich des rechten Oberschenkels, so die Polizei.

