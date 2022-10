Autofahrer verunglückt tödlich auf der A12 in Tirol

Bei einem Unfall auf der Inntalautobahn A12 auf Höhe Langkampfen in Tirol ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Was passiert ist.

13.10.2022 | Stand: 14:56 Uhr

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der A12 auf Höhe Langkampfen ( Tirol) ist ein 41-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteit, ist ein 44-jähriger Lkw-Fahrer auf der Inntalautobahn in Richtung Kufstein gefahren. Im Gemeindegebiet Langkampfen bildete sich verkehrsbedingt ein Lkw-Stau auf dem rechten Fahrstreifen.

Der 44-jährige Lkw-Fahrer hielt als letzter der Kolonne am Stauende an und schaltete den Warnblinker an. Hinter dem Lkw fuhr ein 41-jähriger Autofahrer. Er befand sich alleine im Wagen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann ungebremst gegen das Heck des Lkw. Dabei zog sich der 41-Jährige tödliche Verletzungen zu.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die A12 von 8.25 Uhr bis 9 Uhr komplett gesperrt. Danach war die Unfallstelle bis 10 Uhr einspurig befahrbar.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.