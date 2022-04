Auto überschlägt sich auf der A12 in Tirol - Zwei Verletzte

Bei einem Unfall auf der Inntalautobahn A12 in Tirol wurden am Sonntag zwei Menschen verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Am Sonntagmorgen hat sich ein Auto auf der A12 bei Weer in Tirol überschlagen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, teilt die Polizei mit. Demnach war gegen 9.25 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer mit seiner 29-jährigen Lebensgefährtin auf der Inntalautobahn in Richtung Unterland unterwegs. Nach eigenen Angaben fuhr der 29-Jährige mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h auf dem rechten Fahrstreifen und hatte den Tempomat sowie den Spurhalteassistenten eingeschaltet.

Unfall auf der A12 bei Weer in Tirol: Zwei Verletzte

Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Auto nach rechts über den Pannenstreifen von der Fahrbahn ab und fuhr entlang der Böschung weiter. Nach etwa 80 Metern hat sich das Auto laut Polizei überschlagen. Es blieb auf dem Dach liegend entgegen der Fahrtrichtung auf dem Schotterweg unterhalb der A12 liegen.

Der Fahrer und seine Lebensgefährtin wurden bei dem Unfall auf der A12 in Tirol verletzt. Sie konnten sich vor Eintreffen des Rettungsdienstes selbstständig aus dem Auto befreien und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt und derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

