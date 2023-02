Bei einem Rodelunfall in Söll in Tirol wurde ein achtjähriger Bub aus Deutschland verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

05.02.2023 | Stand: 08:10 Uhr

Am Samstag gegen 20.40 Uhr wurde ein achtjähriger Bub aus Deutschland bei einem Rodelunfall in Söll ( Tirol) verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 26-Jähriger auf der Mondscheinrodelbahn im Bereich der mittleren Skikante gegen den Bub gefahren. Das Kind hatte dort auf seine Familie gewartet. Der Achtjährige wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei schlug ein Alkoholtest bei dem 26-Jährigen positiv an.

