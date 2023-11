Bürgermeister tritt zurück: Vorarlberger Gemeinde Sulzberg erlebt politisches Beben

Neben dem Rathauschef sind noch weitere Funktionsträger zurückgetreten. Sie sprechen von Drohungen und Angriffen. Was das noch mit Corona zu tun hat.

22.11.2023 | Stand: 17:02 Uhr

Der Kathrinemarkt in der Vorarlberger Gemeinde Sulzberg gilt als Treffpunkt für die Bürgerschaft. Am Samstag geht die Traditionsveranstaltung wieder über die Bühne, Gesprächsstoff werden die Sulzberger genügend haben. Die politische Spitze des 1800-Einwohnerortes ist zurückgetreten. Bürgermeister Lukas Schrattenthaler, sein Vize und zwei Räte haben am Montag ihre Mandate niedergelegt. Die Rede ist von persönlichen Angriffen bis hin zu Bedrohungen.

