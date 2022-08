23-Jähriger bei Fallschirmunfall in Alberschwende schwer verletzt

Bei einem Unfall in Alberschwende in Vorarlberg wurde ein 23-jähriger Fallschirmspringer schwer verletzt.

29.08.2022 | Stand: 11:25 Uhr

Bei einem Unfall in Alberschwende in Vorarlberg wurde ein 23-jähriger Fallschirmspringer schwer verletzt. Der 23-Jährige wollte am Sonntag gegen 11 Uhr mit seinem Fallschirm auf dem Fußballplatz landen, berichtet die Polizei. Beim Landeanflug geriet der Mann jedoch auf einer Höhe von fünf bis acht Metern in Turbulenzen. Er konnte seinen Fallschirm nicht mehr abfangen und schlug hart auf dem Boden auf.

Der Fallschirmspringer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ein Krankenhaus. Laut Polizei gilt der Mann mit etwa bereits 400 gemachten Sprüngen als geübter und kontrollierter Fallschirmspringer.

