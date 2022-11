Auto prallt in Vorarlberg gegen Wohnhaus

In Alberschwende in Vorarlberg ist ein junger Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen ein Wohnhaus geprallt.

Am Montagabend gegen 19 Uhr ist ein 19-jähriger Autofahrer gegen ein Wohnhaus geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann auf der Bregenzerwald Straße unterwegs und kam dabei von der Straße ab. In der Folge prallte er gegen ein Wohnhaus. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich acht Menschen in dem Haus, die durch den Aufprall aufgeschreckt wurden.

Der 19-jährige Fahrer befand sich alleine im Auto und wurde bei dem Unfall in Alberschwende verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Haus wurde durch den Unfall stark beschädigt. Die notwendigen Sicherhungsmaßnahmen wurden in die Wege geleitet. Das Haus ist aber weiterhin bewohnbar. Am Auto entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

