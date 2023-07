Hubschrauber rettet 65-Jährige von der Rofanspitze in Tirol

Die Familie war schon auf dem Abstieg von der Rofanspitze in Tirol, als die 65-Jährige ausrutschte und abstürzte. Die Angehörigen wählten gleich den Notruf.

28.07.2023 | Stand: 09:21 Uhr

Am Donnerstagnachmittag rutschte eine 65-jährige Deutsche in Eben am Achensee beim Abstieg von der Rofanspitze in Tirol auf einem markierten Steig aus. Sie stürzte über einen kleinen Abhang gestürzt, wobei sie mit dem Kopf gegen einen Stein prallte.

Rettungshubschrauber flog Frau vom Achensee nach Innsbruck

Dabei zog sich die Frau Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf zu. Angehörige setzten einen Notruf ab. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.

