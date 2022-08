Mann geht für besseres Gipfelfoto rückwärts - und stürzt in den Tod

Um ein besseres Foto von seiner Partnerin zu machen, geht ein 77-Jähriger am Gipfel ein paar Schritte rückwärts. Er übersieht dabei, dass er am Abgrund steht.

23.08.2022 | Stand: 16:49 Uhr

Bei einem Unfall auf der Greitspitze in Ischgl ist ein Mann am Sonntagmittag ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, unternahm der 77-Jährige aus Deutschland mit seiner 63-jährigen Begleiterin am Sonntag eine Tour auf die 2900 Meter hohe Greitspitze.

Mann macht Gipfelfoto auf der Greitspitze bei Ischgl - und übersieht den Abgrund

Oben angekommen machte der Mann mit dem Handy ein Foto von seiner Begleiterin, die neben dem Gipfelkreuz posierte. Um ein weiteres Bild aus größerer Entfernung zu machen, ging er einige Schritte rückwärts.

Dabei übersah der Mann nach Angaben der Polizei, dass er bereits in unmittelbarer Nähe zum Abgrund stand. Er verlor das Gleichgewicht und fiel rückwärts in die Tiefe. Er stürzte über eine 60 Meter hohe, teils senkrechte Felswand ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Eine Zeugin die zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls auf dem Gipfel stand, alarmierte die Bergrettung. Die konnte jedoch nichts mehr für den Mann tun.

Die Leiche des Mannes wurde von einem Polizeihubschrauber mit einem Tau geborgen und von den Rettungskräften ins Tal gebracht.

Der Verunglückte kam nach Angaben der Polizei aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt.

