Deutscher Kletterer (20) stürzt ab und prallt gegen Felswand

Ein 20-jährigerer Kletterer aus Deutschland ist aus bislang ungeklärter Ursache im Klettergarten der Martinswand (Tirol) abgestürzt und wurde dabei verletzt.

24.07.2023 | Stand: 06:53 Uhr

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, klettern am Samstag (23. Juli 2023) gegen 14:08 Uhr ein 20-jähriger Deutscher und ein 19-jähriger Österreicher im Klettergarten der Martinswand die Route „Fußreflexzone“, die mit einer Schwierigkeit von „6c“ bewertet ist. Der Deutsche kletterte im Vorstieg die Route, wobei die Expressschlingen zuvor von dem Österreicher eingehängt und in der Route belassen wurden. Der 19-Jährige sicherte den 20-Jährigen mit einem handelsüblichen Sicherungsgerät.

Alpinunfall in Zirl: Expressschlinge löst sich aus Klebehaken

Als der Deutsche bereits die drei Expressschlinge eingehängt hatte und weiterkletterte, hängte sich aus bislang unbekannte Ursache die davor eingehängte Expressschlinge selbstständig aus dem Klebehaken aus. Der 20-Jährige stürzte etwa Meter ins Seil. Er prallte gegen die Felswand und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Bergrettung brachte ihn in die Klinik Innsbruck. Der Österreicher blieb unverletzt.

