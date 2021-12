Sänger Andreas Gabalier frisch verliebt? Was Sebastian Kurz damit zu tun hat

Nach zwei Jahren als Single soll Andreas Gabalier neu verliebt sein. Österreich tuschelt über eine neue Freundin aus dem Umfeld von Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

29.12.2021 | Stand: 08:51 Uhr

Zwei Jahre war Andreas Gabalier nach der Trennung von seiner Ex-Freundin, Moderatorin Silvia Schneider, Single. Nun soll er laut österreichischen Medienberichten wieder vergeben sein. Allzu betrübt wirkte der 37-Jährige als Junggeselle sowieso nicht. Er stürzte sich ins Leben und nahm unter anderem an dem österreichischen Format "Dancing Stars" teil. Trotz der Freude am neuem Single-Dasein sagte er gegenüber BUNTE, dass er sich wieder eine Frau an seiner Seite wünsche. Das soll ihm laut oe24.at wohl gelungen sein. Der Volksmusiker soll sein Herz an die ehemalige Büroleiterin von Ex-Kanzler Sebastian Kurz verloren haben.

Andreas Gabalier: Verliebt in Graz mit neuer Frau

Demnach sei Andreas Gabalier häufig in Graz und Umgebung zusammen mit Lisa Wiesner gesehen worden. Lisa Wiesner stammt wie Gabalier aus Graz und ist die ehemalige Büroleiterin von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und sei gerade frisch geschieden. Schon im September 2021 wurden erste Gerüchte laut, Andreas Gabalier habe eine neue Frau an seiner Seite gefunden. Wie heute.at berichtete, zeigte sich der "Volks-Rock'n'Roller" auf Instagram in Begleitung einer Frau. Um wen es sich dabei handelte, verriet er damals nicht.

Gabalier hatte gespaltenes Verhältnis zu Weihnachten

Die Weihnachtsfeiertage waren für den österreichischen Sänger bislang mehr Graus denn Freude, wie er in einem Interview mit der Kronenzeitung einst verriet. Nach dem Verlust von Vater und Schwester sei die Familienfeier "fürchterlich", sagte er. "Da hab ich gehofft, dass die Zeit schnell vorbeigeht". Jahre später sei es wieder ein Fest der Familie.

