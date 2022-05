Mann prügelt in Bäckereifiliale in Innsbruck auf zwei 18-Jährige ein

Scheinbar ohne Grund hat ein 60-Jähriger am Sonntag zwei junge, ihm unbekannte Männer angegriffen. Auch als die Polizei eintraf, drohte er ihnen weiter.

02.05.2022 | Stand: 19:07 Uhr

Ein 60-Jähriger hat am Sonntag zwei junge Männer in Innsbruck angegriffen. Wie die Polizei berichtet, saßen die beiden 18-Jährigen an einem Tisch in einer Bäckerfiliale in Innsbruck-Hötting und aßen.

60-Jähriger geht auf Männer in Bäckerei in Innsbruck los

Ein ihnen unbekannter 60-jähriger Österreicher näherte sich ihnen, beschimpfte sie und schlug mit geballten Fäusten auf die beiden ein. Und sich zu verteidigen, schlug einer der 18-Jährigen dem Angreifer ins Gesicht und verletzte ihn dabei am Ohr. Daraufhin drohte der 60-Jährige den beiden jungen Männern mehrmals - und hörte auch nicht .

Der Mann ist auf freiem Fuß, muss aber mit einer Anzeige rechnen.

