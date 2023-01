Falsche Polizeibeamte betrügen Vorarlberger um 80.000 Euro

Ein 94-Jähriger aus Vorarlberg ist auf Betrüger hereingefallen, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben. Das war die Masche.

10.01.2023 | Stand: 08:53 Uhr

In Vorarlberg ist es am Montag zu einer Anrufwelle von falschen Polizisten, Kriminalbeamten und Gerichtsbediensteten gekommen. Laut der Vorarlberger Polizei geben die falschen Polizisten vor, dass in der Nachbarschaft Einbrüche stattgefunden hätten oder dass Bekannte, beziehungsweise nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun in Haft seien, weshalb eine Kaution notwendig wäre.

In einem Fall gelang es den Tätern, einen 94-jährigen Mann aus Bludenz dazu zu bewegen, Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von 80.000 Euro zu übergeben. (Lesen Sie auch: Telefonbetrüger erbeuten in Lindau 45.000 Euro)

Die Kriminalpolizei rät dringend:

Niemals Informationen über Wertgegenstände, vorhandenem Bargeld oder Bankguthaben bekannt geben.

Die Polizei, das Gericht oder andere seröse Unternehmen holen derartige Informationen nie telefonisch ein.

Dubiose Anrufe sofort beenden oder konkret nach dem Namen des Beamten, seiner Dienststelle und der telefonischen Erreichbarkeit nachfragen.

Den Sachverhalt bei der nächsten Polizeidienststelle zur Anzeige bringen

Informieren Sie Ihre Verwandten und Bekannten über diese Betrugsmasche

Rufen Sie die örtlich zuständige Polizei auf der Ihnen bekannten Rufnummer zurück

