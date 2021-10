Arbeitsunfall in Tirol: 28-Jähriger verliert Bein

Ein 28-Jähriger wollte im Bezirk Reutte einen Hackschnitzelraum befüllen, als er abrutschte. Dabei trennte eine Maschine seinen Fuß ab.

31.10.2021 | Stand: 09:56 Uhr

Ein 28-Jähriger ist am Samstag bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Reutte schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit der Befüllung eines Hackschnitzelraumes beschäftigt. Die Befüllung erfolgt über einen Befüllschacht, in welchem eine Bunkerbefüllschnecke das Hackmaterial in den Bunkerraum befördert.

Der 28-Jährige dürfte dabei mit dem linken Fuß durch einen darüber liegenden Sicherungsrost gerutscht sein, wobei ihm der linke Fuß - oberhalb des Sprunggelenkes - amputiert wurde. Die Bergung erwies sich als äußerst schwierig, da die Befüllschnecke von der Feuerwehr Steeg rückwärts gedreht werden musste um den Verletzten zu befreien. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck gebracht.

