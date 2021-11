Arbeitsunfall in Lienz (Tirol) - Mann (46) schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall im österreichischen Lienz (Tirol) wurde am Donnerstag ein 46-Jähriger schwer verletzt.

18.11.2021 | Stand: 18:20 Uhr

Am Donnerstag gegen 14 Uhr hat es in einer Firma im österreichischen Lienz ( Tirol) einen Arbeitsunfall gegeben. Dabei wurde ein 46-jähriger Mann schwer verletzt.

Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, waren am Nachmittag zwei Mitarbeiter der Firma mit Reinigungsarbeiten an einer Palettiermaschine beschäftigt. Einer der Männer, ein 46-Jähriger, begab sich dazu in einen durch einen Sicherungskäfig geschlossenen Abschnitt, während die Maschine weiter in Betrieb war.

In Maschine eingeklemmt und schwer verletzt

Dabei geriet der Mann zwischen die Hebehydraulik für die Paletten und den sogenannten Rollengang. Er wurde dazwischen eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Sein Kollege wurde durch seine Schreie auf ihn aufmerksam und betätigte den Notausschalter. Mithilfe eines weiteren Mitarbeiters konnte er seinen Kollegen aus der Maschine befreien.

Der 46-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Bergung war auch die ortsansässige Feuerwehr im Einsatz.

