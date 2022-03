Heuballen trifft 79-Jährigen im Viehstall - Mann stürzt daraufhin gegen Stahlgitter

Bei Arbeiten im Viehstall in Niederndorferberg ist ein 79-Jähriger von einem Heuballen getroffen worden. Der Mann stürzte daraufhin gegen ein Stahlgitter.

Ein 43-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Niederndorferberg (Bezirk Kufstein in Tirol) verletzt worden. Der Mann und ein 43-Jähriger waren laut Polizei am Dienstagnachmittag mit Tierfütterungsarbeiten beschäftigt. Der jüngere Mann befand sich dazu im Heustadel, zerkleinerte Heuballen und warf diese anschließend durch eine Luke in den Viehstall.

Heuballen trifft 79-Jährigen in Viehstall

Der 79-Jährige war laut Polizei im Stall und gab das heruntergeworfene Heu in die Futtertröge der Tiere. Als der 43-Jährige gegen 15.40 Uhr einen zerkleinerten Heuballen durch die Luke warf, traf dieser den darunter stehenden 79-Jährigen. Der Mann stürzte daraufhin gegen ein Stahlgitter.

Rettungsdienst bringt Verletzten ins Krankenhaus

Der 79-Jährige wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus nach Kufstein.

