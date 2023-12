Fass-Deckel trifft Mann bei Arbeiten in Schwaz schwer

Ein mit entsorgten Spraydosen gefülltes Fass muss runter vom Lkw. Dann geht der Fass-Deckel in die Luft - und trifft einen 57-jährigen Österreicher.

07.12.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Ein 57-jähriger Österreicher war am 7. Dezember in einer Firma in Schwaz in Tirol damit beschäftigt, ein mit entsorgten Spraydosen gefülltes Fass von einem Lkw zu laden. Gegen 6.30 Uhr wurde plötzlich der Deckel des Fasses vom Fass geschleudert. Der Deckel traf zuerst den Mann und durchschlug im Anschluss die Plane des Lkw. Der Arbeiter erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Arbeiter ins Krankenhaus Innsbruck gebracht

Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Das Fass wurde sichergestellt. Im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehr Schwaz und die Polizei.