23-Jährige kommt in Tirol von der Straße ab und stürzt mit dem Auto in den Tod

Am Dienstag ist eine 23-Jährige mit einem Dienstwagen der Post in Tirol abgestürzt und tödlich verunglückt. Sie ist über den Straßenrand hinaus gekommen.

15.02.2022 | Stand: 21:13 Uhr

Am Dienstag ist eine 23-Jährige gegen 13 Uhr mit einem Post-Auto in Assling in Tirol abgestürzt und gestorben. Wie die Polizei berichtet, ist die junge Frau von der Pustertaler Hohenstraße kommend zu einem bäuerlichen Anwesen talwärts gefahren. Das Fahrzeug war mit Winterreifen und Schneeketten vorne ausgerüstet.

Assling in Tirol: Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab und verunglückt tödlich

Etwa 100 Meter oberhalb des Bauernhofes kam sie mit dem Fahrzeug bei starkem Schneefall und dichtem Nebel über den linken Straßenrand hinaus. Im Anschluss rutschte der Wagen etwa 150 Meter weit in ein steil abfallendes Wiesenstück hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach.

Ein Anwohner bemerkte gegen 13.15 Uhr verdächtige Spuren und entdeckte das verunfallte Fahrzeug. Die 23-Jährige war in das Auto eingeklemmt. Sie war nicht ansprechbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr hoben den Wagen mit einer Seilwinde an und bargen ihn. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

