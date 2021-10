Auch in Österreich leuchtet die Corona-Ampel fast überall knallrot

Auch in Österreich steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder stark an. Nur in Wien und im Burgenland sind die Infektionenzahlen noch etwas geringer.

28.10.2021 | Stand: 07:48 Uhr

In Österreich ist das Risiko, sich mit Corona zu infizieren, in den vergangenen Tagen wieder deutlich gestiegen. In fast allen Bundesländern zeigt die Corona-Ampel inzwischen wieder rot, wie aus Unterlagen der österreichischen Corona-Kommission hervorgeht. Nur Burgenland und Wien sind aktuell noch unter der Marke von 100, allerdings verschlechtere sich auch in diesen Bundesländern die Lage, heißt es.

Die ungünstigste Entwicklung während der vergangenen 14 Tage hatte der Nachrichtenagentur APA zufolge Vorarlberg mit einem Plus von gleich 108 Prozent. Die höchste Risikozahl mit 326,9 weise Salzburg auf. Zum Vergleich: in der Vorwoche betrug sie 150,7.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner kletterte in Österreich auf 280. 250 Covid-Patienten liegen den Angaben zufolge auf Intensivstationen. Ab 500 und 600 Intensiv-Patienten sind deutliche Einschränkungen für Ungeimpfte vorgesehen.

Den Druck auf die Ungeimpften will die Partei "Menschen Freiheit Grundrechte" (MFG) als Impuls für den eigenen Erfolg nützen. Die impfkritische Partei werde selbstverständlich bei der Nationalratswahl antreten, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Wahl ist für 2024 geplant. "Die Menschen laufen uns in Scharen zu", hieß es. Die erst vor wenigen Monaten gegründete Partei ist vor kurzem bei der Landtagswahl in Oberösterreich mit sechs Prozent auf Anhieb ins Landesparlament eingezogen.