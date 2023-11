Zwei Verletzte nach Auffahrunfall bei Reutte

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch auf der Fernpassstraße bei Reutte auf ein vor ihr fahrendes Auto aufgefahren. Bei dem Unfall wurden zwei Frauen verletzt.

01.11.2023 | Stand: 21:23 Uhr

Bei einem Auffahrunfall in Reutte sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 67-Jährige mit ihrem Auto, in dem zwei weitere Frauen saßen auf der Fernpass Bundesstraße in Richtung Reutte unterwegs. Dicht hinter ihr fuhr eine 55-Jährige.

Auffahrunfall bei Reutte: Zwei Frauen werden verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die 67-Jährige musste ihren Wagen stark abbremsen, weil ein vor ihr fahrender Autofahrer nach links auf einen Parkplatz abbog. Die 55-Jährige konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Auto der vor ihr fahrenden Frau.

Durch den heftigen Aufprall wurden die beiden Frauen im Auto der 67-Jährigen verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle, wurden die beiden ins Krankenhaus nach Reutte gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

