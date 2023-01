Auto prallt gegen Regionalzug in Schruns

Schreck am frühen Morgen: In Schruns ist ein Autofahrer mit seinem Wegen mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

30.01.2023 | Stand: 09:50 Uhr

Am Montag (30. Januar 2023) fuhr gegen 5.40 Uhr fuhr ein 49-jähriger Lokführer mit dem Zug von der Halltestelle Schruns-Tschagguns ( Vorarlberg) in Richtung Bludenz ab. Zeitgleich lenkte ein 28-jähriger Autofahrer seinen Wagen von Bludenz kommend auf der L188 in Richtung St.Gallenkirch.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es bei der dortigen Eisenbahnkreuzung zum Zusammenstoß zwischen Regionalzug und Fahrzeug. Es wurden keine Personen verletzt, teilt die Polizei mit. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Lesen Sie auch: Skitourengeher geraten am Karhorn in Not - Polizei rückt aus