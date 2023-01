Auto prallt gegen Rettungswagen: Zwei Tote in Österreich

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rettungswagen sind im Salzburger Land in Österreich zwei Menschen ums Leben gekommen.

08.01.2023 | Stand: 12:28 Uhr

Der 42-jährige Fahrer des Autos und ein 76-jähriger Patient, der in dem Krankenwagen transportiert wurde, starben am Samstag noch an der Unfallstelle bei Taxenbach, wie die österreichische Polizei am Sonntag berichtete.

Ursache für den Unfall ist noch unklar

Der Autofahrer war aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Rettungswagen gekracht. Die Mannschaft des Rettungswagens - der 60-jähriger Fahrer und ein 19-jähriger Zivildienstleistender - wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in Krankenhäusern versorgt werden.

