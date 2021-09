73-Jähriger stellt Auto ab, um Fotos zu machen - und der Wagen rollt eine Böschung hinab

Ein 73-jähriger Deutscher stellt sein Auto an einer Brushaltestelle ab, um Fotos zu machen. Der Wagen rollt plötzlich los.

Das Auto eines 73-Jährigen ist in Gries am Brenner eine Böschung hinabgerollt, der Wagen überschlug sich dann wohl mehrfach. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Dienstag gegen 15 Uhr an einer Bushaltestelle gehalten, weil er Fotos machen wollte.

Er stellte sein Fahrzeug auf einem Forstweg ab und stieg aus dem Wagen aus. Dabei bemerkte er, dass das Auto langswam rückwärts und talwärts rollte. Der 73-jährige Deutsche versuchte noch, das Auto zu stoppen, was aber nicht gelang.

Auto rollt Böschung hinunter und überschlägt sich

Der Pkw rollte daraufhin zuerst rückwärts über ein Feld, drehte sich nach vorn und rollte schließlich mit der Front voraus weiter über die Böschung hinunter. Dabei überschlug sich der Wagen vermutlich einige Male, bevor er vor einem Zaun zum Stillstand kam.

Es wurden keine Menschen verletzt, am Auto entstand laut Polizei ein erheblicher Schaden.

