Zwei Verletzte nach Autounfall in Dornbirn

Beim Abbiegen in der Ortsmitte von Dorbirn übersieht eine junge Autofahrerin den Gegenverkehr und es kommt zum Crash. Beide Beteiligten müssen ins Krankenhaus.

18.01.2022 | Stand: 14:19 Uhr

Eine junge Autofahrerin ist am Dienstagmorgen in Dorbirn mit ihrem Auto in ein anderes Fahrzeug gefahren. Die Insassen beider Autos kamen mit bislang unbestimmten Verletzungen ins Krankenhaus.

Unfall in Dorbirn: Beide Beteiligten im Krankenhaus

Die 19-Jährige war mit ihrem Fahrzeug ihrem Fahrzeug auf der Schweizerstraße in Dornbirn in Richtung Ortsmitte unterwegs. Sie wollte hinter einem Lastwagen auf den Mitarbeiterparkplatz einer Firma nach links einbiegen, hat dabei aber vermutlich ein entgegendkommendes Auto übersehen und prallte mit diesem zusammen. (Totalsperrung der A14 nach Zusammenstoß bei Dorbirn: Mehrere Verletzte)

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden und sowohl die 19-Jährige, als auch der 54-jährige Unfallgegner wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Lesen Sie auch: Unfall in Lustenau: Mädchen von Auto erfasst und verletzt

Lesen Sie auch