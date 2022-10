Auto von Hochwasser mitgerissen: 41-jähriger Fahrer vermisst - Suche läuft weiter

Die Polizei in Vorarlberg sucht nach einem Autofahrer. Der Wagen war aus unbekannter Ursache in den Mellenbach geraten. Hochwasser riss ihn mit.

Im österreichischischen Bundesland Vorarlberg wird ein 42-jähriger Autofahrer seit Sonntag (2. Oktober 2022) vermisst. Der Mann dürfte nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus dem Bregenzerwald mit seinem Auto aus noch unbekannter Ursache in den Mellenbach geraten sein. Das Hochwasser riss den Wagen demnach im Mellenbach und in der Bregenzer Ache bis zur Parzelle Klause in Mellau mit. Als das Fahrzeug am Morgen in der hochwasserführenden Bregenzer Ache gesichtet wurde, war zu erkennen, dass sich niemand im Auto befand.

Autofahrer vermisst in Vorarlberg: Suche wird am Montag fortgesetzt

Nach den ersten Erhebungen wurde eine Suche im Uferbereich und auf der Wasseroberfläche entlang des Mellenbachs und der Bregenzer Ache bis zur Mündung in den Bodensee gestartet und bis zur Dunkelheit weitergeführt. Bisher ohne Erfolg. Sie wird heute am Montag fortgesetzt, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Die Erhebungen der Polizei zur Klärung des genauen Ablaufes des Unglücks sind im Gange. An der Suchaktion nahmen 26 Personen der Wasserrettungen Bregenzerwald, Bregenz, Hohenems und Dornbirn, 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr Egg, der Polizeihubschrauber, die Seepolizei Hard und mehrere Polizeistreifen teil. Nach Rückgang des Hochwassers soll das völlig demolierte Fahrzeug aus dem Flusslauf geborgen werden. Weitere Details zur Identität des Vermissten wurden vorerst nicht genannt.

Das ist der Mellenbach in Vorarlberg

Der Mellenbach ist ein knapp 11,5 Kilometer langer Vorarlberger Gebirgsbach, der als linker Zufluss der Bregenzer Ach zufließt.Er entspringt in den Damülser Bergen. Danach fließt er durch das unbewohnte Mellental und mündet schließlich im Ortszentrum der Bregenzerwäldergemeinde Mellau in die Bregenzer Ach.

