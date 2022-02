Ein Skifahrer behauptete, dass ihm jemand im Skigebiet Axamer Lizum in Tirol seine Ski gestohlen hätte. Doch das war gar nicht der Fall.

15.02.2022 | Stand: 17:44 Uhr

Am Montagnachmittag hat ein 73-jähriger Skifahrer einen Skidiebstahl bei der Polizei Seefeld in Tirol angezeigt. Angeblich seien seine Ski in einem unbeobachteten Moment aus einem Skiständer im Skigebiet Axamer Lizum gestohlen worden.

Nach umfangreichen Ermittlungen und Befragungen durch die Polizei gab der Mann schließlich zu, den Diebstahl vorgetäuscht zu haben.

