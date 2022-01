Vier Menschen bei Unfall auf der B172 bei Kössen in Tirol verletzt

Auf der B172 in Kössen in Tirol wurden bei einem Unfall vier Menschen verletzt. Was passiert ist.

09.01.2022 | Stand: 09:29 Uhr

Am Samstag-Nachmittag wurden bei einem Unfall auf der B172 in Kössen in Tirol zwei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist eine 16-jährige Autofahrerin gegen 15.50 Uhr ins Schleudern geraten und seitlich in die Gegenfahrbahn gerutscht. Ein entgegenkommender 54-jähriger Autofahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 16-jährige Unfallverursacherin und ihr 45-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden vom Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 54-jährige Autofahrer und sein 16-jähriger Beifahrer, die in das Auto gekracht waren, wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

