Überfahrener Bär riss zuvor zwei Schafe

Der im Salzburger Land von einem Zug getötete Bär hat kurz zuvor im Berchtesgadener Land zwei Schafe gerissen.

04.07.2023 | Stand: 07:20 Uhr

Das habe ein genetischer Abgleich ergeben, teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) am Montag mit. Dem Amt waren am 15. Mai aus dem Berchtesgadener Land zwei tote Schafe gemeldet worden, an denen die DNA eines Braunbären nachgewiesen wurden.

Ein Probenaustausch zwischen dem Naturhistorischen Museum in Wien und dem Senckenberg-Institut belege nun, dass es sich um den am 23. Mai von einem Zug erfassten männlichen Bären handelt. "Aktuelle Nachweise auf einen Braunbären in Oberbayern liegen dem LfU nicht vor."

Auch im Allgäu war die Aufregung groß, als im Hintersteiner Tal ein Bär fotografiert wurde.