Bär tappt in Tirol in Fotofalle - Weitere Spuren weisen auf zweiten Bären hin

In der Allgäuer Nachbarregion Tirol ist ein Bär von einer Wildkamera aufgenommen worden. Es ist nicht die einzige Bärenspur.

21.04.2022 | Stand: 11:47 Uhr

Bären sind Einzelgänger und führen meist ein nachtaktives Leben: Diese Charakterisierung trifft wohl auch auf einen Bär aus dem Pitztal (Bezirk Imst) in Tirol zu. Aufnahmen von einer Wildkamera zeigen den Großen Beutegreifer auf einem nächtlichen Streifzug in einem Wald. Neben diesem Tier könnte es noch einen weiteren Bären im Bereich des Oberen Gericht (Bezirk Landeck) geben. Mehrere Bilder dokumentieren Bärenspuren im Schnee. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass es sich bei den fotografierten Tieren möglicherweise um zwei verschiedene Tiere handelt.

Derzeit liegen der Behörde keinerlei Meldungen über Schäden oder Sichtungen im Nahbereich des Siedlungsraums vor. Es wird darum gebeten, Hinweise auf die Präsenz eines Bären der zuständigen Bezirkshauptmannschaft zu melden. SchafhalterInnen wird aufgrund der allgemeinen Präsenz von großen Raubtieren grundsätzlich empfohlen, ihre Tiere auf der Heimweide mit einem entsprechenden Elektrozaun zu schützen.

2021 drei verschiedene Bären in Tirol nachgewiesen - An 82 Nutztierrissen sollen die Tiere beteilgt gewesen sein

Bereits im vergangenen Jahr waren sowohl im Pitztal als auch im Oberen Gericht sowie im Ötztal und im Stanzertal zwei verschiedene männliche Bären genetisch nachgewiesen worden. Ein weiterer Bär hatte sich 2021 kurzzeitig in Osttirol aufgehalten. In Summe waren im vergangenen Jahr 82 tote und drei verletzte Schafe Bären zuzuordnen. Der letzte Bärennachweis in Tirol stammt vom September 2021.

(Lesen Sie auch: Wolf, Bär und Luchs im Raum Allgäu: Hier gab es schon Sichtungen - wichtige Verhaltenstipps)

Doch wie verhalte ich mich, wenn mir ein Bär begegnet? Das Management zum Schutz der Braunbären auf Populationsniveau in den Alpen und

Lesen Sie auch

Wolf reißt Hirschkalb bei Görisried - Sorge im Ostallgäu Das sagen Experten

im dinarischen Gebirge ((LIFE DINALP BEAR) gibt dazu folgende Ratschläge: "Wenn man einen Bären trifft, ist es vor allem wichtig, Ruhe zu bewahren und die Vorgangsweise an die jeweilige Situation anzupassen. Wenn der Bär einen Menschen entdeckt, kommt es in der Regel zu folgenden Reaktionen:

Der Bär zieht sich unverzüglich zurück, meist schon, bevor wir ihn überhaupt bemerken.





zieht sich unverzüglich zurück, meist schon, bevor wir ihn überhaupt bemerken. Der Bär richtet sich auf die Hinterbeine auf um einen besseren Überblick zu bekommen. Das ist kein Zeichen von Aggression. In diesem Fall sollte man mit ruhiger Stimme auf sich aufmerksam machen, damit einen der Bär leichter als Mensch erkennen und sich anschließend zurückziehen kann.

Das könnte Sie auch interessieren: Wölfe verursachen in Tirol Schäden in Höhe von 220.000 Euro innerhalb eines Jahres