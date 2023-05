Bärenspuren im Schnee in Österreich

Wieder sind in Österreich Spuren eines Bären entdeckt worden. Ein Jäger ist im Glemmtal bei Saalbach-Hinterglemm im Salzburger Land auf sie gestoßen.

05.05.2023 | Stand: 11:52 Uhr

Ein Jäger hat im Glemmtal in Österreich Bärenspuren im Schnee entdeckt. Experten des Bundes hätten die Art der Spuren anhand von Fotos mittlerweile bestätigt, teilte das Land Salzburg mit. Die Abdrücke wurden im Schwarzachergraben auf rund 2000 Meter Seehöhe im Gemeindegebiet von Saalbach-Hinterglemm im Bereich des Medalkogels gefunden. Wo sich der Bär derzeit aufhalte, sei unklar. Die Tiere könnten pro Tag zwischen 30 und 50 Kilometer zurücklegen. Bisher gebe es keine weiteren Spuren. "Daher haben wir die Jägerschaft gebeten, uns Spuren, Haare oder auch Losungen zu melden, um eventuell eine DNA-Probe entnehmen zu können", erklärte Hubert Stock, der Wolfs- und Bärenbeauftragte des Landes Salzburg.

Bärenspuren in Österreich entdeckt - Für Bären gilt strenger Schutz

In den vergangenen Jahren haben sich nach Angaben von Experten jeweils zwei bis vier Bären in Österreich zumindest zeitweise aufgehalten. Während der Abschuss von Wölfen inzwischen in einigen Bundesländern Österreichs erleichtert worden ist, gilt für die Bären weiterhin ein strenger Schutz. Konflikte mit dem Menschen sind bisher nicht bekannt.

Bär vor zwei Wochen im Lechtal gesichtet - Wildtierkamera fotografiert das Tier eindeutig

Erst vor etwa zwei Wochen war im Lechtal (Bezirk Reutte) ein Bär von einer Wildtierkamera aufgezeichnet worden. Mutmaßlich riss das Tier ein Reh und plünderte eine Wildfütterungsanlage. An einem Verschlag waren Bärentatzen- und Kratzspuren zu erkennen.

Zwei Spaziergängerinnen hatten angegeben, zudem in der Nähe von Gaschurn in Vorarlberg gleich zwei Bären gesehen zu haben. Die Sichtung konnte jedoch bislang nicht bestätigt werden. Die Jäger suchten in dem Gebiet, fanden jedoch nur zwei nicht eindeutig zuordnungsbare Abdrucksspuren eines Tieres. (mit dpa)

