Jugendliche verletzen 32-Jährigen lebensbedrohlich durch Stiche in den Rücken

Am Bahnhof Dornbirn haben drei Jugendliche einen Mann durch Stiche in den Rücken lebensbedrohlich verletzt. Zwei der mutmaßlichen Täter fasste die Polizei.

03.04.2023 | Stand: 12:08 Uhr

Drei 15-Jährige sollen einen 32-Jährigen in Dornbirn bei einer Auseinandersetzung lebensbedrohlich verletzt haben. Laut Polizei hat vermutlich einer der Jugendlichen dem Mann mehrere Stiche in den Rücken versetzt. Die drei jungen Männer flüchteten daraufhin.

Mann am Bahnhof Dornbirn schwer verletzt worden - Polizei fahndet nach drittem mutmaßlichen Täter

Zu dem Streit war es am Sonntagabend auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Dornbirn gekommen. Warum sie sich stritten, ist noch unklar. Nach der Attacke fahndete die Polizei nach den dreien. Zwei von ihnen konnten die Beamten in der Innenstadt anhalten und festnehmen. Der dritte im Bunde ist noch auf der Flucht. Die Polizei fahndet weiterhin nach ihm. Ebenso suchen die Ermittler nach der Tatwaffe.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist laut Polizei stabil, jedoch war bislang noch keine Vernehmung möglich.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.