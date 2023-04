Mann in Schwarz überfällt Bank bei Bregenz

Ein Mann marschiert in Feldkirch bei Bregenz in eine Bank und raubt Geld aus der Kasse. Verletzt wird niemand, die Polizei fahndet nach dem Täter.

28.04.2023 | Stand: 21:39 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag eine Sparkasse in Feldkirch-Gisingen (nahe Bregenz) überfallen. Der schwarz gekleidete und unbewaffnete Täter soll nach Polizeiangaben in den Kassenbereich gegangen sein und Geld gefordert haben. Dann griff er in die Kasse und nahm einen bislang unbestimmten Betrag an Bargeld mit.

Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in eine unbekannte Richtung. Die Polizei hat umgehend eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet, die bis in den Abend noch ohne Erfolg war.

Verletzt wurde niemand bei dem Überfall, der Täter wird wie folgt beschrieben: Schwarzer Kapuzenpulli, weiße Schuhe, schlanke Statur, er trug zudem einen Schirm. Ob der Mann eine Strumpfmaske trug ist derzeit nicht gesichert.

