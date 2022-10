Starker Wind zerreißt Zelt - Bergsteiger hängen im Starkregen fest

Zwei junge Deutsche wollen am Barrensee bei Ainet (Tirol) übernachten. Doch dann zerreißt der Wind ihr Zelt. Der 17-Jährige setzt einen Notruf ab.

25.10.2022 | Stand: 10:25 Uhr

Eine 18-Jährige und ein 17-Jähriger aus Deutschland sind am Montagabend in den Tiroler Bergen in Not geraten. Die beiden wollten laut Polizei in einem Zelt am Barrensee im Bereich der Schobergruppe bei Ainet ( Tirol) auf einer Höhe von etwa 2700 Höhenmetern übernachten. Doch auf einmal kam starken Wind auf.

Wind zerreißt Zelt am Barrensee: Zwei Bergsteiger in Not

Der Wind zerriss das Zelt der beiden. Die jungen Deutschen wurden zudem vom Starkregen überrascht, der die 18-Jährige und den 17-Jährigen durchnässte. Der junge Mann konnte wegen einer Knieverletzung nicht mehr absteigen und setzte gegen 20 Uhr einen Notruf ab.

Hubschrauber rettet die beiden und fliegt sie ins Krankenhaus Lienz

Die Bergrettung Lienz stieg daraufhin zu den beiden auf und traf gegen 22 Uhr bei ihnen ein. Um die Zeit tat sich ein Wetterfenster auf - und so konnte der Rettungshubschrauber losfliegen. Die Besatzung barg die beiden und flog sie ins Krankenhaus Lienz. Die Bergretter stiegen ab und kamen gegen 1 Uhr zurück in der Einsatzzentrale an.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.