Bauernhof in Flammen: 27 Tiere verenden, zwei Feuerwehrler verletzt

Beim Großbrand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Nauders (Tirol) sind zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Mehrere Tiere starben.

08.05.2023 | Stand: 07:44 Uhr

Am Sonntagabend (7. Mai 2023) eriet in Nauders in Tirol ein direkt an ein Wohnhaus angebauter Stadel aus derzeit noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer wurde gegen 19:20 Uhr von Nachbarn entdeckt. Der Brand griff in weiterer Folge auf das Wohnhaus über, wie die Polzei mitteilt.

Die Ausbreitung des Feuers auf die benachbarten Gebäude konnte durch den raschen Einsatz mehrerer Feuerwehren verhindert werden. An zwei nahe gelegenen Objekten wurden durch die enorme Hitzeentwicklung jedoch Fenster, Fassaden und Balkone beschädigt. Die in einem Stall befindlichen Tiere (2 Schweine, ca. 15 Schafe und knapp 10 Hühner) konnten nicht gerettet werden. Die Bewohner des Brandobjektes wurden zwischenzeitlich in Notquartieren untergebracht. Im Zuge der Löscharbeiten erlitten zwei Feuerwehrmänner Rauchgasvergiftungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Nauders, Pfunds, Reschen und Landeck, mit insgesamt ca. 130 Feuerwehrkräften und 8 Rettungskräfte mit zwei Rettungsfahrzeugen.