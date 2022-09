Bei Autokauf: Zwei Rumänen in Gries am Brenner ausgeraubt

Zwei Rumänen sind nach eigenen Angaben am Parkplatz einer Tankstelle auf der A13 bei Gries am Brenner ausgeraubt worden. Es geht um mehrere 1000 Euro.

26.09.2022 | Stand: 18:10 Uhr

Es ist Montagnacht, 1.50 Uhr. Ein 34-jähriger und ein 40-jähriger Rumäne befanden sich am Parkplatz einer Autobahntankstelle auf der A13 im Gemeindegebiet von Gries am Brenner in Tirol. Sie wollten nach eigenen Angaben einen über eine Verkaufsplattform abgewickelten Autokauf abschließen. "Im Zuge dessen habe der unbekannte Verkäufer unter Vorhalt eines Messers dem 34-Jährigen die vereinbarte Verkaufssumme in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geraubt", heißt es im Polizeibericht.

Zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet

Anschließend sei der Räuber als Beifahrer eines grauen Pkw auf der A13 in nördliche Richtung geflüchtet. Die beiden Rumänen riefen den Polizei-Notruf und nahmen mit ihrem Pkw die Verfolgung auf. In Höhe des Parkplatzes „Wipptalerhof“ touchierte der flüchtende Pkw eine Betonleitwand. Der mutmaßliche Räuber und der Fahrer stiegen aus und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete, groß angelegte Fahndung unter Beteiligung mehrerer Polizeistreifen und unter Einsatz einer Polizeidrohne verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.