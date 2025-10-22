„Bergdoktor“-Star Hans Sigl und das Geheimnis seiner Ehe

Seit mehr als 17 Jahren sind Bergdoktor-Star Hans Sigl und seine Frau Susanne ein Traumpaar. Doch was steckt hinter ihrer Liebe? Streit, Humor und Tiefgang – das überraschende Erfolgsgeheimnis des beliebten TV-Arztes. Dem Magazin Bunte gaben die beiden ein exklusives Interview.

Der „Bergdoktor“ privat: Wie sich Hans und Susanne Sigl kennenlernten

Kommissar Zufall spielte eine Hauptrolle. Am Flughafen kreuzten sich ihre Wege, ein kurzer Dialog – „Hallo, ich bin Susanne.“ – „Ich bin der Hans.“ – und ein langes Gespräch im Flugzeug folgte. Für Hans Sigl war es keine kitschige Liebe auf den ersten Blick, aber das sichere Gefühl, mit dieser Frau „sehr gerne sehr lange“ zu reden. Der Beginn einer Partnerschaft, die bis heute trägt. So berichtet es zum Beispiel focus online.

Patchwork-Glück: Familie, Drehstress und ein Zuhause mit Ruhepol

Seit 2008 verheiratet, leben Hans und Susanne Sigl ein Patchwork-Modell, in dem Kinder aus früheren Beziehungen selbstverständlich dazugehören. Während er zwischen den Drehorten rund um Ellmau und Zuhause pendelt, hält sie als Fotografin und Filmemacherin oft die Fäden im Hintergrund – bewusst außerhalb des Rampenlichts. Ihre Rollen verteilen sich organisch: Er ist das Feuer mit vielen Ideen, sie der ruhige Gegenpol, der Struktur gibt – heißt es beim OK-Magazin.

„Ehehygiene“: Warum Streit die Beziehung von Hans Sigl stärkt

Konflikte? Ja, bitte – aber konstruktiv. Beide nennen laut Yahoo Nachrichten Streit ein „erhöhtes Maß an Auseinandersetzung“, das Nähe schafft, solange Respekt und Zuhören stimmen. Diese offene Streitkultur gilt als tragende Säule ihrer Ehe. Parallel dazu pflegen sie Humor im Alltag: Ein augenzwinkernder Tipp von Hans Sigl bei t-online lautet als Mann lebe man „gut mit dem Satz: ‚Schatz, du hast recht‘“ – nicht als Unterwerfung, sondern als Signal von Wertschätzung.

Liebe auf Augenhöhe: Achtsamkeit, Humor und klare Haltung

Die beiden betonen immer wieder das Prinzip der Augenhöhe – wörtlich und im übertragenen Sinne. Achtsamkeit, den anderen wirklich zu sehen, und die Fähigkeit, das eigene Ich zu bewahren, ziehen sich als roter Faden durch ihre Interviews. Daraus entsteht eine Beziehung, die nicht Perfektion verspricht, sondern Verbindlichkeit in einem realen Alltag mit Termindruck, Öffentlichkeit und Familie.

Wer ist Hans Sigl?

Hans-Dieter Sigl wurde am 7. Juli 1969 in Rottenmann, Steiermark, Österreich geboren.

Hans Sigl begann ein Studium in Salzburg, brach es jedoch ab, um sich der Schauspielausbildung zuzuwenden.

Hans Sigl übernahm 2008 die Hauptrolle in der Serie Der Bergdoktor als Dr. Martin Gruber.

Hans Sigl engagiert sich auch öffentlich: Der Schauspieler hat etwa einen Gewinn aus einer TV-Show zusammen mit seiner Frau für ein Rettungsschiff gespendet.

Hans Sigl hat auf Instagram mehr als 210.000 Follower (Stand: Oktober 2025)