Deutsche Bergsteiger werden vom Schnee "überrascht": Bergretter ist sprachlos

Zwei deutsche Wanderer sind bei dichtem Schneefall und Nebel in Tirol in Bergnot geraten. Die Bergretter mussten zu einer heiklen Rettungsmission ausrücken.

14.11.2023 | Stand: 13:58 Uhr

Zwei deutsche Bergsteiger haben mit einer miserablen Tourenplanung bei der Bergrettung in Tirol für Kopfschütteln gesorgt. Die zwei waren im Bergleintal im Wettersteingebirge unterwegs. Bereits am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr meldeten sich die beiden über den Notruf. Sie befinden sich im Abstieg von der Meilerhütte, seien sich aber nicht sicher, ob sie bei Nebel, starkem Schneetreiben und der einbrechenden Dunkelheit den Weg hinab nach Leutasch finden würden.

Daraufhin nahm Michael Strigl, Ortsstellenleiter der Leutascher Bergrettung Kontakt mit den Deutschen auf. "Er hat mir gesagt, dass sie derzeit noch keine Hilfe benötigen würden", erzählt Strigl gegenüber Krone.at. Dennoch hielten sich sechs Bergretter für einen möglichen Einsatz bereit.

Rettung im Wettersteingebirge: Deutscher Wanderer mit Herz-Kreislauf-Problemen und Panikattacken

Und etwa 20 Minuten später war es so weit. Der Deutsche habe sich wieder gemeldet und um Hilfe gebeten. Dabei klagte einer der Beiden bereits über Herz-Kreislauf-Probleme und über Panikattacken.

Die sechs Retter machten sich bei weiterhin dichtem Schneefall zu den zwei Wanderern auf. Die warteten auf etwa 1650 Metern nahe der Mustersteinhütte. Wie Strigl erzählt, lagen weiter oben "bereits 40 Zentimeter Schnee, schon der Aufstieg in steilem Absturzgelände war heikel".

Oben angekommen, erwies sich, dass der Schwächere sich bereits wieder etwas erholen konnte. Die Bergretter konnten somit mit Beiden den Abstieg antreten.

Deutsche Wanderer geraten in Bergnot in Tirol: Begründung schockiert Bergretter

Doch warum waren die zwei Deutschen überhaupt in Bergnot geraten? Die Begründung schockierte die Einsatzkräfte. So seien sie "vom Wetter überrascht worden, gaben sie an. Ich habe sie dann gefragt, ob sie denn den Wetterbericht nicht verfolgt hätten", sagt Strigl.

Doch noch etwas ließ die Retter sprachlos zurück. Die Wanderer hatten auf der Meilerhütte im Winterraum übernachtet. Am Sonntag wollten sie demnach eigentlich den Musterstein (2474 Meter) erklimmen. Doch das sei laut Strigl "ein Kletterberg". Das Duo habe nicht einmal ein Seil dabei gehabt. "Die beiden wirkten eher wie Wanderer und nicht wie Hochtourenbergsteiger. Die Gipfeltour hätte bei diesen Verhältnissen wohl tödlich geendet", sagt der Einsatzleiter.

So könne man von Glück sprechen, dass sich die beiden für den Abstieg entschieden. Jedoch viel zu spät: "Die Tourenplanung war verheerend, Note fünf!", resümiert Strigl.

