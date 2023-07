Weg nicht mehr gefunden - Deutsche Wanderer aus den Zillertaler Alpen gerettet

Auf dem Berliner Höhenweg in den Zillertaler Alpen hat die Bergrettung vier deutsche Wanderer aus einer misslichen Lage gerettet. Sie hatten den Weg verloren.

28.06.2023 | Stand: 15:35 Uhr

Die Bergrettung hat am Dienstag vier deutsche Wanderer aus einer misslichen Lage in den Zillertaler Alpen gerettet. Die Wanderer im Alter ziwschen 29 und 58 Jahren waren im Zuge einer mehrtägigen Wanderung entlang des Berliner Höhenweges unterwegs. Wie die Polizei berichtet kamen die Wanderer beim Abstieg in Richtung des Furtschaglkars auf einer Höhe von etwa 3000 Metern in ein Schneefeld. Dort fanden sie wegen der schlechten Sicht und der Schneelage den Weg nicht mehr. Einer der vier war zweimal im Schnee eingebrochen. Sie setzten einen Notruf ab.

Bergrettungseinsatz in den Zillertaler Alpen - Retter geleiten vier Wanderer sicher zur Hütte

Bergretter machten sich mit einem Helikopter auf den Weg zum Furtschaglhaus. Von dort stiegen sie zu den Wanderern auf und geleiteten sie zum Furtschaglhaus hinab. Dort trafen sie am Abend allesamt unverletzt ein.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.