Bergsteiger rutscht an der Wildspitze nur 20 Meter ab - und stirbt

Tragischer Bergunfall am zweithöchsten Berg Österreichs: Ein Bergsteiger rutschte an der Wildspitze ab und prallte mit dem Kopf gegen einen Stein.

05.09.2021 | Stand: 22:06 Uhr

Der Österreicher (72) war am als Mitglied einer vierköpfigen Bergsteigergruppe am Sonntagmorgen von der Breslauer Hütte in Sölden über den Jubiläumsgrat zum Gipfel der Wildspitze aufgestiegen. Gegen 9.30 Uhr machte sich die Gruppe an den Abstieg und erreichte gegen 11 Uhr den Klettersteig am Mitterkarjoch. Dort mussten die Bergsteiger am Ende des Steiges ein 41 Grad steiles Schneefeld begehen.

Tödlicher Unfall an der Wildspitze: Bergsteiger prallt gegen Stein

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 72-jährige auf dem Schneefeld gestürzt sein, er rutschte mit dem Kopf voraus auf dem Rücken liegend rund 20 Meter ab und prallte mit dem Kopf gegen einen Stein. Die Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe, der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers konnte aber nur mehr den Tod des Bergsteigers feststellen.Der Leichnam wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen und ins Tal geflogen.

Die Wildspitze ist mit 3768 Metern der höchste Berg Nordtirols und der Ötztaler Alpen. Sie ist nach dem Großglockner (3798 Meter ) der zweithöchste Berg Österreichs und wird sowohl im Winter als Skitour als auch im Sommer als hochalpine Bergtour häufig begangen.

Lesen Sie auch: Die Überschreitung der Heiterwand am Hahntennjoch ist alpine Herausforderung. Einem 30-jährigen Italiener wurde sie am Samstag zum Verhängnis.