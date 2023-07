Deutscher Wanderer bei Sturz am Großglockner schwer verletzt

Am Großglockner in Tirol stürzt ein 54-jähriger Deutscher. Die Bergung des schwer verletzten Wanderers gestaltet sich schwierig.

26.07.2023 | Stand: 07:33 Uhr

Bei einem Bergunfall am Donnerstag gegen 16 Uhr am Großglockner in Tirol hat sich ein 54-Jähriger aus Deutschland schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Mann unterhalb der Erzherzog-Johann-Hütte auf einer Höhe von 3350 Metern etwa acht bis zehn Meter über Stufengelände ab. Offenbar hatte er beim Umhängen seines Karabiners das Gleichgewicht verloren.

Trotz seiner schwerer Verletzungen konnte der Wanderer gemeinsam mit seinem Sohn zur Erzherzog-Johann-Hütte aufsteigen und dort die Bergretter rufen.

Bergunfall am Großglockner: Rettungshubschrauber kommt nur schwer durch

Die Bergung des Mannes mit dem Rettungshubschrauber gestaltete sich jedoch aufgrund von Regen, Nebel und später Schnee schwierig. Ein erster Rettungsversuch musste gegen 19.25 Uhr aufgrund der schlechten Sicht und des Wetters abgebrochen werden. Ein zweiter Bergungsversuch gegen 21.10 Uhr gelang trotz der widrigen Bedingungen. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus geflogen.

