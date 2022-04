Bergunfall in Absam: Wanderer stürzt 20 Meter teils im freien Fall ab

Ein Mann verlor bei einer Bergtour durch eine steile Rinne in Absam in Tirol den Halt und stürzte ab. Trotz Verletzungen schleppte er sich zurück zum Wanderweg.

25.04.2022 | Stand: 08:12 Uhr

Bei einem Bergunfall in Absam in Tirol ist ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wanderte der Mann aus Bulgarien am Sonntagnachmittag durch eine steile Felsrinne zwischen der ersten Ladhütte und dem alten Wasserschloss im Halltal.

Bergunfall in Absam: Mann stürzt 20 Meter in die Tiefe

Weiter oben nahm das Gefälle in der Rinne so stark zu, dass der Wanderer nicht weiter in Richtung Gipfel steigen konnte und er zum Ausstieg der Rinne kletterte. Dabei verlor er den Halt und stürzte 20 Meter ab - teilweise im freien Fall.

Trotz seiner starken Verletzungen schleppte er sich laut Polizei zum nahegelegenen Solewanderweg. Dort fand ihn eine Gruppe von Wanderern. Sie leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Der Mann wurde von der Bergrettung Hall geborgen und ins Krankenhaus gebracht.

