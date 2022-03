Bergwald brennt am Dreiländereck bei Pinswang - Rauchsäule von Füssen aus sichtbar

Weithin sichtbare Rauchwolke am Samstagnachmittag: Bei Pinswang in Tirol ist auf einem Hügel ein Waldbrand ausgebrochen. Helikopter sind im Einsatz.

12.03.2022 | Stand: 17:43 Uhr

Mehrere Feuerwehren und drei Hubschrauber-Besatzungen kämpfen am Samstagnachmittag gegen einen Waldbrand, der auf einem Hügel nahe des Gemeindeamts in Pinswang ausgebrochen ist. Die Hubschrauber nehmen immer wieder mit einem Behältnis Wasser auf und lassen es über dem brennenden Areal ab. Der Brand im Bereich des "Dreiländerecks" wurde von einem Autofahrer gegen 12.30 Uhr gemeldet. Das Feuer breitete sich rasch aus, derzeit ist eine größere Fläche betroffen. Die Löscharbeiten waren am Samstagnachmittag in vollem Gang, unwegsames Gelände und Föhnwinde erschweren die Arbeit der Einsatzkräfte.

Waldbrand bei Pinswang: Trockenes Gehölz kann überall leicht Feuer fangen

Wie es zu dem Waldbrand kam ist noch völlig unklar. Allerdings verlaufen im Bereich des sogenannten Dreiländereck Wanderwege. Es könne durchaus sein, dass der Brand von einem Wanderer beispielsweise durch eine weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst wurde, heißt es von der Polizei in Reutte gegenüber unserer Redaktion.

Die Rauchsäule bei Pinswang war am Samstag weithin sichtbar - auch von der deutschen Seite aus. Bild: ZOOM.TIROL

Rauchsäule von deutscher Seite zu sehen

"Der Ort des Brandes liegt südseitig", so ein Polizeisprecher. Dort sei nach der langen Zeit ohne Niederschläge alles völlig ausgetrocknet. "Bitte auf keinen Fall derzeit irgendwo offenes Feuer", appelliert der Sprecher. Wanderer sollten derzeit nicht rauchen, die Gefahr dabei ein Feuer zu entfachen sei einfach zu groß.

Weil der Brand von der deutscher Seite aus gut zu sehen ist, gingen auch bei der Polizei in Füssen mehrere Mitteilungen ein. "Es brennt noch immer", so ein Tiroler Polizeisprecher am frühen Abend. Er könne noch eine Entwarnung geben.

