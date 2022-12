Betrunkener Österreicher bedroht Wirt in Kufstein mit Steakmesser

Der Mann wurde von Gästen überwältigt und von Polizeibeamten festgenommen. Der Mann hatte schon am Tag zuvor Menschen mit dem Messer bedroht.

09.12.2022 | Stand: 15:07 Uhr

Mit vier Promille Alkohol im Blut hat ein Mann in Kufstein den Wirt eines Lokals mit einem Steakmesser bedroht. Wie die Polizei mitteilt, gelang es zwei anderen Gästen es Lokals den Mann zu überwältigen und ihm das Messer abzunehmen. Anschließend nahmen hinzugerufene Polizeibeamten den Mann fest. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie noch ein Buttermesser bei ihm.

Der Mann hatte bereits am Tag zuvor, also am Mittwoch, mehrere Besucher des Christkindlmarkts in Kufstein mit einem Steakmesser bedroht. Verletzt wurde dabei niemand.