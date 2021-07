Blitzschlag verursacht Brand in Absam - Bach flutet Stall nach Starkregen: Tiere ertrinken

Ein Blitz löst einen Brand im Dachstuhl aus, zwei Häuser werden mit Schlamm überflutet: Unwetter haben am Samstagabend in Tirol Schäden verursacht.

Unwetter haben in Tirol (Österreich) am frühen Samstagabend zu Einsätzen von Rettungskräften geführt.

In Absam kam es um 17.50 Uhr nach einem Blitzschlag zum Brand eines Dachstuhles - obwohl am Haus ein Blitzableiter vorhanden war. Durch das rasche Eingreifen der Rettungskräfte konnte ein größerer Brand verhindert werden, teilte die Tiroler Polizei mit. Die Höhe der Schadenssumme steht noch nicht fest.

Ebenfalls um 17.50 Uhr gingen am Samstag in Uderns (Kleinboden) Muren von einem Hang nieder. Zwei Häuser wurden mit Erdschlamm überflutet. Wegen des andauernden Wasserzuflusses und der damit verbundenen Gefahren wurde ein Haus mit vier Bewohnern evakuiert. Sie kamen einstweilen bei Nachbarn unter. Am Sonntagmorgen waren die Aufräum- und Sicherungsarbeiten noch immer im Gange.

Im Bereich Böglerbichl in Uderns trat ein Bach über die Ufer. Durch das eindringende Wasser, Geröll und Schlamm verendete eine unbestimmte Anzahl von Tieren (Ziegen, Hühner, Schweine), einige Tiere konnten vom Besitzer gerettet werden.

Damit nicht genug: Umgestürzte Bäume verlegen am Sonntag noch immer die Gemeindestraße von Uderns in Richtung Ried.

