Jugendliche schlagen auf Mann ein - Passanten greifen ein

Zuerst kommt es zu einer Provokation. Doch dann fangen sechs Jugendliche an, auf einen Mann einzuschlagen. Passanten schauen nicht weg, sondern greifen ein.

14.02.2023 | Stand: 10:30 Uhr

Am Montag haben Passanten beobachtet, wie sechs Jugendliche in Bludenz ( Vorarlberg) einen 44-Jährigen geschlagen haben und durch ihr Eingreifen vermutlich Schlimmeres verhindert. Um halb sechs am Montagabend kam es laut Polizei zunächst zu einer Provokation. Dann schlugen die Jugendlichen mit Fäusten auf den Bludenzer ein.

Körperverletzung in Bludenz: Passanten verhindern Schlimmeres

Passanten beobachteten das Geschehen und eilten dem Mann zur Hilfe. Daraufhin liefen die sechs Täter davon. Der 44-Jährige war zur Behandlung im Landeskrankenhaus Bludenz. Nun sucht die Polizei Bludenz die unbekannten Jugendlichen und bittet um Hinweise.

